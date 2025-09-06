Tito Fuentes, vocalista y guitarrista de la famosa banda Molotov, hizo una impactante confesión tras reaparecer en una entrevista con evidentes dificultades para hablar; esto fue lo que dijo.

Durante una entrevista con Playboy México, Tito Fuentes reveló que lo que está padeciendo ahora, simplemente es “consecuencia de sus actos” y de un largo periodo de autodestrucción.

El vocalista de Molotov confesó que fue “mucho rock and roll” y por muchos años no se cuidó ni física ni mentalmente, lo que lo ha llevado a someterse 11 cirugías y presenta dificultades para hablar.

Rizartrosis: El problema de salud que enfrenta Tito Fuentes y lo aleja de Molotov

Tito Fuentes reveló que durante su vida tuvo problemas con el alcohol y las drogas, lo que ahora está causando graves estragos en su salud y lo alejan de Molotov, entre ellos, una condición llamada rizartrosis.

La rizartrosis es una condición degenerativa que se produce por el desgaste del cartílago de la articulación de la base pulgar, lo que dificulta actividades cotidianas como agarrar y sostener objetos.

Pese a que es más frecuente en mujeres mayores de 50 años, esta condición no excluye a los hombres, pues se asocia a causas genéticas, a lesiones previas y a movimientos repetitivos como tocar la guitarra.

Entre los principales síntomas de la rizartrosis, condición que tiene Tito Fuentes de Molotov, se encuentran los siguientes:

Dolor en la base del pulgar que aumenta con la actividad

Dificultad para mover el pulgar

Imposibilidad para hacer movimientos de pinza, sujetar objetos y apretar

La base del pulgar suele inflamarse e, incluso, deformarse en una etapa avanzada

Además de la rizartrosis, Tito Fuentes tendría otros problemas de salud que lo han llevado a someterse a 11 cirugías y uno de los procedimientos se complicó tanto que estuvo en coma inducido.

“Al final, es una consecuencia de mis actos, llevo 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”. Tito Fuentes

Tito Fuentes celebra la gira de Molotov y reconoce a Jay de la Cueva: ‘está viviendo lo que no le tocó’

En marzo de 2025, Tito Fuentes anunció que se ausentaría de la gira mundial de Molotov y su lugar como vocalista sería ocupado por Jay de la Cueva, ex integrante de la banda Moderatto.

Durante la entrevista para Playboy México, Tito Fuentes celebró la gira de Molotov y reconoció el gran talento y participación de Jay de la Cueva; “se está rifando”, dijo el artista.

Tito Fuentes señaló que las bandas de Jay de la Cueva no tuvieron la misma proyección internacional que Molotov y celebró que ahora haya podido vivir la experiencia de estar a diario en los escenarios.

“Se está rifando, Jay es un amor. Está viviendo lo que no le tocó vivir de alguna manera” Tito Fuentes