Tito Fuentes de Molotov se somete a otra cirugía reconstructiva tras padecer adicciones y esto se sabe de su estado de salud.

Micky Huidobro, compañero de Tito Fuentes, reveló que el músico se encuentra hospitalizado tras seguir con un tratamiento reconstructivo.

Tito Fuentes fu hospitalizado tras someterse a una nueva cirugía

A mediados de 2025, Tito Fuentes habló abiertamente de su estado de salud ys u lucha contra las adicciones.

Tito Fuentes padeció lesiones nasales graves relacionadas con el consumo de sustancias, por lo que se sometió a diversas cirugías por una infección nasal e incluso estuvo en coma inducido.

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El integrante de Molotov se sometió a una nueva cirugía hace dos semanas, así lo reveló Micky Huidobro.

“Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, contó Micky Huidobro.

Tito Fuentes se seguirá sometiendo a cirugías reconstructivas y su médico espera darlo de alta a finales del 2026.

Tito Fuentes hace impactante confesión en entrevista. (Captura de pantalla )

Tito Fuentes se ha sometido a más de 10 cirugías

Micky Huidobro reveló que Tito Fuentes lleva 6 años con problemas de salud y se ha sometido a más de 10 cirugías.

“Esto empezó en el 2020, ya llevamos 6 añitos de todo esto, pero el primer encerrona fue en el 20 con la pandemia”, expresó Micky Huidobro sobre la salud de Tito Fuentes.

La salud de Tito Fuentes va evolucionando y hasta el momento no ha hablado de sus cirugías.

Por otro lado, Micky Huidobro expresó su admiración con Tito Fuentes por hablar de sus adicciones y los problemas de salud que estas le provocaron.

Tito Fuentes estaría estable y en recuperación; actualmente se mantiene alejado de los escenarios y no ha revelado si está en sus planes regresar a Molotov.