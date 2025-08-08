Belinda- de 35 años de edad- se une con Snow Tha Product para una nueva versión de “Frijolero” icónico éxito de Molotov.

La colaboración marca el primer sencillo del próximo álbum tributo “Somos Frijoleros”, que celebra el legado de la legendaria banda mexicana.

Somos Frijoleros, el disco tributo a Molotov

Belinda y Snow Tha Product, rapera y cantante estadounidense lanzarán un cover de “Frijolero” en honor al 30 aniversario de Molotov.

El cover será con un ritmo moderno adaptado a la nueva corriente de corridos tumbados con elementos de un rap potente.

Belinda y Snow Tha Product unirán sus voces para crear una nueva versión de unas de las canciones más representativas del rock mexicano.

Frijolero se publicó en 2003 como parte del álbum Dance and Dense Denso de Molotov, ofreciendo una crítica sobre las fronteras y los prejuicios.

Esta nueva y audaz interpretación marca el primer sencillo del próximo álbum tributo, “Somos Frijoleros”.

Una celebración del legado de tres décadas de Molotov como una de las bandas más influyentes y con mayor carga política de Latinoamérica.

El proyecto presentará nuevas versiones de las canciones más icónicas de Molotov, interpretadas por algunas de las voces más representativas.

¿Qué dice la canción Frijolero de Molotov? (Tomada de YouTube)

¿Cuándo sale el cover de “Frijolero” con Belinda y Snow Tha Product?

En plataformas sociales de Warner Music hizo oficial la noticia de la colaboración de Belinda y Snow Tha Product “Frijolero”.

Después del anuncio, la compañía discográfica permitió a los seguidores disfrutar de un breve adelanto de la canción.

El cover de Belinda y Snow Tha Product ya está disponible.

La inesperada colaboración de Belinda y Snow Tha Product formara parte del próximo álbum tributo, “Somos Frijoleros”.

El lanzamiento del disco “Somos Frijoleros” esta programado para a finales de este año.

“Somos Frijoleros” promete una serie de colaboraciones inesperadas que honran el impacto de la banda mientras conectan con una nueva generación.