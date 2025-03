Tito Fuentes, Ismael Fuentes de Garay, ya no participará en la presentación de Molotov en el Vive Latino 2025.

El lunes 10 de marzo, Tito Fuentes publicó un comunicado para revelar que no tocará con Molotov en el Vive Latino 2025 debido a que se encuentra en rehabilitación física.

El músico mencionó que prefiere priorizar su salud física y mental, por lo que Jay de la Cueva, de 47 años de edad, lo va a sustituir.

Ismael Fuentes de Garay, Tito Fuentes, es originario de la CDMX; es cantante y guitarrista de Molotov desde 1995.

Desde joven se interesó en el rock y fundó Molotov junto a:

Tito Fuentes nació el 6 de septiembre de 1974; actualmente tiene 50 años de edad.

Tito Fuentes estuvo casado por varios años con Rita Marimen, pero se divorciaron.

La última novia de TiTo Fuentes fue la modelo Columba Díaz .

Tito Fuentes es Virgo y la personas bajo este signo zodiacal son perfeccionistas y muy exigentes.

Tito Fuentes tiene dos hijos: Saga y Costa.

Tito Fuentes estudió hasta la preparatoria y desde joven se enfocó en la música.

Tito Fuentes inició su carrera en el grupo La Candelaria y en 1995 fundó Molotov; dos años depuso lanzaron su álbum debut “¿Dónde jugarán las niñas?”.

La mayoría de la canciones de Molotov son una crítica social y política a la sociedad mexicana.

El sábado 15 de marzo, Molotov se va a presentar en Vive Latino 2025, pero no contará con la presencia de Tito Fuentes.

El músico compartió un comunicado en sus redes sociales donde menciona que está bajo un tratamiento de rehabilitación física y mental.

“Estoy en un proceso de rehabilitación tanto física como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar 100%”

