Adrián Marcelo de 35 años de edad, desató preocupación en sus fans porque compartió una fotografía desde el hospital en medio de su declaración de crisis matrimonial.

La hospitalización de Adrián Marcelo está desatando dudas porque aunque él dijo es su vida de comediante, algunos recuerdan lo que dijo que este trabajo le estaba costando su matrimonio.

Adrián Marcelo publica foto desde el hospital

El youtuber Adrián Marcelo se compartió desde el hospital el 17 de noviembre, lo que desató inquietud entre sus fans.

Desde la camilla de un hospital en aparentemente Monterrey, Nuevo León, es que Adrián Marcelo decidió compartir su “vida de comediante” que lo llevó a estar internado y con intravenosa.

Adrián Marcelo se muestra hospitalizado. (@adrianmarcelo10)

Pese a los detalles que el youtuber dio con solo una fotografía, no especificó a qué se debió su hospitalización, pero se cree que no fue mana grave.

Y es que horas después, Adrián Marcelo siguió compartiendo promocionales de su show con La Mole, así como su actividad viendo anime en televisión sin hablar de su salud.

Matrimonio de Adrián Marcelo entró en crisis por su vida como comediante

Adrián Marcelo se compartió desde el hospital, pero su aparición solo dejó claro que su vida como comediante le está pasando factura y no solo es en su salud.

En septiembre 2025, el youtuber comentó en un podcast que las consecuencias de su vida como comediante y la ‘obsesión’ que tiene con su trabajo lo había llevado a una separación con Karina Puente.

Pese a que Adrián Marcelo no dio más detalles, sí compartió que su matrimonio estaba a punto del divorcio, además de que no se ha mostrado cercano a Karina Puente.

Esto debido a que Karina Puente se compartió sola con su perrita en su casa, mientras el youtuber se mostraba desde el hospital, ignorando totalmente a su esposo.

Karina Puente muestra a su perrita mientras Adrián Marcelo está hospitalizado. (@karybridge)

Ahora que Adrián Marcelo se compartió desde el hospital, su estancia se ha visto relacionada a su divorcio con Karina Puente.