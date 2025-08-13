Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, reapareció en redes sociales con una nueva foto y los fans la llaman “ave fénix”.

Cabe recordar que Amaia Montero se ha mantenido alejada de los reflectores por problemas de salud mental en los últimos años.

La nueva foto de Amaia Montero por la que la llaman “ave fénix”

Amaia Montero cobró relevancia tras su última publicación en redes sociales que ha dejado fascinados a sus fans.

“No problem”, escribió Amaia Montero en su nueva foto de Instagram.

Amaia Montero compartió una foto en Instagram mostrándose desde la intimidad de su cama y resplandeciente.

En la imagen se puede observar a Amaia Montero posando entre sábanas blancas con una gran sonrisa en el rostro.

Amaia Montero demostró así que esta en su mejor momento, resurgiendo de entre las cenizas con una nueva apariencia más fresca y radiante.

Los seguidores de Amaia Montero no pasaron por alto su nueva fotografía llenándola de mensajes de cariño

“Nuestra Ave Fénix” o “la reina del pop”, fueron algunos de los elogios a Amaia Montero.

Después de varios meses fuera del foco público y en medio de problemas de salud mental, Amaia Montero aparece más confiada.

Amaia Montero (@amaiamonterooficial / Instagram )

Los problemas de salud mental de Amaia Montero

Amaia Montero, quien fuera voz de La Oreja de Van Gogh, se retiró de la industria musical por problemas de salud mental.

La trayectoria artística de Amaia Montero ha estado acompañada de desafíos personales relacionados con la ansiedad y depresión.

Dichos problemas la llevaron a retirarse de la vida pública para ingresar a una clínica psiquiátrica para recibir tratamiento.

Los problemas de salud de Amaia Montero, según se dice, se dieron a raíz del estrés de su carrera musical y la muerte de su padre en 2009 .

Fue en el 2022 cuando Amaia Montero encendió las alarmas entre sus seguidores tras publicar una imagen mostrando un rostro devastado.

En aquella ocasión escribió: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.