¿Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh? La indiscreta revelación que hizo una amiga cuando le preguntaron

Cayetana Guillén alimentó las esperanzas del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh este 2025.

No obstante, la ilusión duró poco. La amiga de Amaia Montero se desdice mientras que La Oreja de Van Gogh guarda silencio.

Cayetana Guillén, quien es amiga de amiga de Amaia Montero, confirmó el regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh, agrupación que la dio a conocer en 1996.

Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, la periodista española aseguró a la prensa que Amaia Montero, de 48 años de edad, le confió su regreso a La Oreja de Van Gogh.

“Lo sé desde hace mucho, pero le prometí... No lo dije ni en casa. Ella me pidió que no le dijera a nadie y no le dije a nadie. Me dijo, por favor, por mi ahijado, ya ves que es madrina de mi hijo, y no se lo dije a nadie”

Cayetana Guillén