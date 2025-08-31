Sebastián Ligarde -de 71 años de edad- luce más joven de lo que en realidad es, por lo que aseguró en YouTube que su secreto es la orinoterapia.

De acuerdo con Sebastián Ligarde, su guapura y aspecto joven se lo debe a su propia orina, con la que se humecta el rostro.

Sebastián Ligarde defendió la orinoterapia frente a una doctora en YouTube

Sebastián Ligarde asistió al programa ¡Qué buena hora! de Unicable y YouTube para hablar de la orinoterapia.

Y es que, desde que Sebastián Ligarde conoció a una mujer de la india —hace 35 o 40 años atrás— que le dijo que su juventud se debía a su orina, se la empezó a echar en el rostro.

“Hace 35 ó 40 años conocí a una mujer guapísima con piel impresionante y le pregunté: ¿Erika qué edad tienes? Me dijo: Tengo 63 y yo pensaba que tenía 38. Me dijo: Yo nací en la India y en la India tienen 5 mil años de practicar la orinoterapia para la piel y enfermedades. Yo aprendí, primero en las manos para acostumbrarme y ver cómo reaccionaba en la piel, ya después me la empecé a poner en la cara” Sebastián Ligarde

Pese a que el actor se ve mucho más joven de lo que es, Caty Duarte, nefróloga de profesión, puso en duda el testimonio de Sebastián Ligarde.

Por lo que ambos empezaron a discutir en un video ya disponible en YouTube.

Doctora no cree que la orina de Sebastián Ligarde rejuvenezca al actor

Mientras Sebastián Ligarde trataba de convencer a la audiencia sobre los beneficios de la orinoterapia, la nefróloga Caty Duarte no validó sus argumentos en YouTube.+.

La especialista explicó a Sebastián Ligarde y a la audiencia de ¡Qué buena hora! que la orina es un desecho que elimina nuestro cuerpo porque ya no es útil.

Por lo que quien la consume como parte de la orinoterapia no verá una diferencia en su organismo si se trata de una persona sana.

Contrario a alguien que padece cirrosis hepática o insuficiencia renal, quienes pueden intoxicarse, según dijo.

Caty Duarte, nefróloga (Unicable / YouTube)

Mientras que para uso tópico, no recomienda untarse orina sino recurrir a cremas que dicen contener la urea aislada .

“En el caso utópico, es humectante, yo prefería usar cremas que ya tienen la urea aislada” Caty Duarte. Doctora

Palabras que molestaron al actor, quien recuerda que la orina es gratuita y tuya, por lo que no hay necesidad pagar 500 pesos por una crema que contenga urea.

“Pagas 500 dólares por ponerte urea de vaca o caballo cuando la tuya es totalmente gratuita. Además de que a orina no es un deshecho intestinal” Sebastián Ligarde

Al respecto, la doctora le dio la razón, la orina contiene encimas, hormonas, vitaminas y nutrientes.

Pero, recomienda optar por productos más puros que ayudan a una buena hidratación de la piel.

Así como recuerda que llevar un buen estilo de vida ayuda a retardar el envejecimiento:

El envejecimiento deriva de la génetica

De dormir bien

De no fumar

Usar bloqueador solar

Por lo que al preguntarle al famoso qué más hace para verse bien, reveló parte de su rutina:

Lleva una dieta natural (no come productos procesados)

Toma agua natural, incluso de frutas, pero no jugos.

Come carne blanca

Verdura

No consume azúcar