Cynthia Urías -de 45 años de edad- dice haber inventado la gatoterapia, a poco más de un mes de haber ingresado al hospital de emergencia.

A finales del mes de marzo, Cynthia Urías preocupó a sus seguidores al ingresar al hospital por una tifoidea.

Con una sonrisa en los labios, Cynthia Urías agradece gozar de buena salud, luego de que a finales de marzo fue hospitalizada.

“Me dio tifoidea hace un mes”, recuerda Cynthia Urías, así como revela que llegó a pensar que esta enfermedad ya no existía.

“Me dio bien feo. Estuve en el hospital unos días”, señala y aclara que aunque su salud no se vio comprometida, sí se preocupó porque los médicos no sabían qué tenía.

“Me recuperé rápido. Pensaron que tenía dengue y luego chikungunya fue el momento difícil. Me dieron medicamento a todo lo que da y estoy bastante bien”

La hospitalización de Cynthia Urías no fue tan mala, y es que por ese episodio descubrió la gatoterapia, la cual dice que ella inventó.

“Yo soy la inventora de la gatoterapia. Mis amigas me conocen como la señora loca de los gatos porque amo a los gatos”

“Los gatos son sanadores, sí te dan una terapia de sanación”, insiste Cynthia Urías y explica cómo es que su gata le ayuda a sentir alivio.

“Mi gata se pone en mi estomago que es lo que más me dolía y ronronea. Cuando mis hijos están enfermos va y ronronea es gatoterapia. El ronroneo de gatos tienen algo de tarapéutico y curativo”

Cynthia Urías dice haber investigado y descubierto que el ronroneo de los gatos tiene algo de curativo y terapéutico , por lo que está abierta a la posibilidad de facturar con ello.

“Sí. Trabaja conmigo porque a ti se te ocurrió sino solita me voy a ganar todas las regalías (dijo a una reportera). Me gustaría subir un capítulo en YouTube. Nomas que me de tiempo porque mis tres hjios andan en onda deportiva”

Cynthia Urías