Sebastián Ligarde -de 71 años de edad- asegura haber visto un OVNI en su casa de Texas y relató lo vivido a través de un video.

En redes sociales, el actor mexicano Sebastián Ligarde subió un video a sus redes, en donde reveló que vio un OVNI en su propiedad en Texas, Estados Unidos.

¿Qué dijo Sebastián Ligarde sobre ver un OVNI en su casa de Texas?

Sebastián Ligarde subió un video a sus redes sociales en donde le habló a sus seguidores para contarles el extraño suceso que vivió: Ver un OVNI en su casa.

El pasado viernes 26 de septiembre, su esposo, Jorge López Lira, estaba en la cochera cuando le habló a Sebastián Ligarde con urgencia.

Cuando Sebastián Ligarde salió al patio vio unos pájaros —probablemente halcones— pero, al enfocar su vista, vio un objeto en el cielo:

“Y de repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y una velocidad continua” Sebastián Ligarde

Según relató Sebastián Ligarde, el objeto que vio, probablemente un OVNI, era de color plateado con forma de espiral, pero también se veía rectangular, largo y girando.

Sebastián Ligarde aseguró que el objeto cayó en el bosque cerca de su casa, donde hay mucha vida salvaje; finalmente, limitó los comentarios en sus redes sociales.