Leslie Gallardo superó su rompimiento con Emilio Osorio con un chamán y una terapia muy alucinógena, revela en entrevista de YouTube

A su paso por el programa de YouTube, de Potro Caballero, Leslie Gallardo confesó que sí le dolió su rompimiento con Emilio Osorio, con quien tuvo un romance de aproximadamente un año y medio.

Por lo que al escuchar que una terapia muy alucinógena podía ayudarla a sanar la separación de Emilio Osorio, Leslie Gallardo no dudó en hacer todo lo que fuera necesario.

A través de su mánager, Leslie Gallardo conoció a una chamana que la ayudó a sanar su rompimiento con Emilio Osorio y hasta heridas que involucran a su mamá y a su abuela.

Según le contó a Luis ‘Potro’ Caballero, de 33 años, Leslie Gallardo tomó la terapia alucinógena en el bosque de Chapultepec, porque ahí fue citada la exnovia de Emilio Osorio.

Por lo días antes “limpió su cuerpo”, es decir, llevó a cabo un dieta blanca, no tuvo sexo por cuatro días, tampoco se masturbó y dejó de consumir bebidas alcohólicas.

Tal y como se lo pidió la chamana llegó, en compañía de tres amigos, a la pista El Sope. Llevó fruta, agua y su tapete de yoga.

Se trasladó a un rincón de la pista, tomó el trago de cacao que la chamana le ofreció y consumió el contenido de la bolsa ziploc que le entregaron, la cual contenía: hongos deshidratados y un limón.

"No es un champiñón, son mas largos, (los hongos) tienen el tallo más largo, están extremadamente deshidratados. A la bolsa le pones el limón para activar la sustancia, los dejas 5 minutos en tu pecho mientras los intenciones... A mí me pegaron a los 5 minutos"

Leslie Gallardo, de 25 años, comenzó a ver colores y las alucinaciones no tardaron en llegar, se vio en el vientre de su madre e incluso sintió una terrible necesidad de llamar a su ex.

Le marcó tres veces a Emilio Osorio, de 22 años de edad, llamadas que no pudo concretar ya que la chamana lo impidió.

"Yo sentí verdaderamente que me morí, nunca me sentí tranquila. Iba por temas de mi ex relación y terminé sanando temas de mi mamá y mi abuela. Me vi en el vientre de mi mamá "

Leslie Gallardo