La muerte de Tina Galindo a los 78 años de edad, solo ha desatado más dudas sobre la relación que tenía con Daniela Romo y es que ella misma sigue alimentando rumores.

Ayer -30 de enero- murió Tina Galindo, la productora de teatro y mánager de muchos famosos como Daniela Romo -de 64 años de edad-.

Ante la terrible noticia, se sabía que Daniela Romo iba a ser la más afectada por su muerte , pues juntas tuvieron 44 años de relación.

Y aunque ni Daniela Romo ni Tina Galindo se declararon pareja ni algo similar nunca, en redes sociales hay un rumor que sigue vivo, sobre todo por unas recientes declaraciones de la cantante.

Desde que se dio a conocer la muerte de Tina Galindo, periodistas y conductores externaron condolencias a Daniela Romo, conmovidos por el impacto que iba a tener esto en su vida por lo que significaba la productora para ella.

Este hecho fue confirmado por la propia Daniela Romo, quien al llegar al funeral de Tina Galindo y conteniendo las lágrimas, dio algunas palabras a la prensa, mismas que fueron captadas por Sale el Sol.

Aunque Daniela Romo refirió a que Tina Galindo fue como una madre para ella y ante su muerte había quedado huérfana, luego dijo algo más que abonó al rumor de su romance.

“Y ahora sí me siento muy huérfana, porque ya no tengo ni a mi mamá y ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí”.

Daniela Romo, cantante.