Una destrozada Daniela Romo -de 64 años de edad- destrozada confirma que pudo despedirse de Tina Galindo: “Me siento huérfana”, dijo la actriz entre lágrimas.

El lunes 29 de enero murió la productora Tina Galindo, manager y amiga de Daniela Romo.

Tina Galindo tenía 78 años de edad y murió de un paro respiratorio, ahora se sabe que Daniela Romo logró despedirse de su entrañable amiga.

A pesar del duro duelo que enfrenta Daniela Romo por la muerte de Tina Galindo, dio algunos detalles de su partida a la prensa.

Visiblemente afectada, Daniela Romo -de 64 años de edad- expresó que atesorará las enseñanzas de Tina Galindo y que logró despedirse de ella.

“Aquí estuvimos. Lo importante es que se queda en los corazones de muchas personas (...) especialmente en mi, porque Tina es el ser que me dio el ser sin parirme”

Daniela Romo no pudo evitar llorar y contó que la muerte de Tina Galindo le deja un gran vacío en su vida.

“Ahora sí me siento muy huérfana porque ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a Tina, pero las llevo en mí”

