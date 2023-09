La relación de Daniela Romo y Tina Galindo volvió a llamar la atención luego de que la cantante hiciera declaraciones sobre el tiempo que han pasado juntas.

A los cibernautas les ha llamado la atención, una entrevista que Daniela Romo -de 64 años de edad- dio hace unos meses, declarando el cariño que tiene por Tina Galinda, su mánager.

Y es que por los 44 años que ellas tienen trabajando juntas, se ha desatado controversia sobre su cercanía.

Por otra parte, más de un periodista argumenta que es un secreto a voces que Daniela Romo tenga atracción por las mujeres, pues aunque ella nunca lo ha declarado, aseguran que es algo que se sabe y se respeta que no quiera compartirlo.

Hace 7 meses, Daniela Romo otorgó una entrevista a Televisa Espectáculos, donde habló de su carrera, pero también de la importancia de Tina Galindo -de quien se desconoce la edad- en su vida.

Durante años se ha hablado de Tina Galindo como la pareja de Daniela Romo y es que a este argumento, se le abonó que la cantante dijo llevar 44 años junto a su mánager.

Asimismo, dejó ver que cuando le detectaron cáncer de mama, Tina Galindo fue la que la acompañó en todo el proceso.

Por otra parte, Daniela Romo apunta el cariño y la estima que tiene a Tina Galindo, “la jefa”. Además del dolor que sintió cuando Tina Galindo sufrió un derrame cerebral en el año 2020.

“Está muy bien, va muy bien, eso me contenta muchísimo, a veces sí me siento en orfandad, porque ya no puede estar de un lado a otro por su accidente (...) tenerla cerca me alienta”.

Daniela Romo, cantante.