El actor Fernando Alonso de 46 años de edad, se describió como un hombre “muy sexual” y confesó que ha sido acosado a lo largo de su carrera con personas que le piden un encuentro carnal.

Fernando Alonso compartió la sorpresa que le generó el que incluso le ofrecían dinero con tal de tener una única noche de sexo con él, a pesar de que nunca habían sido infieles en sus matrimonios.

Fernando Alonso confiesa haber sido acosado sexualmente a lo largo de su carrera

El actor de Mi Verdad Oculta, Fernando Alonso, compartió en entrevista con Horacio Villalobos su perspectiva hacía él mismo, describiéndose como una persona “muy sexual”.

Sin embargo, confesó que su atractivo físico mostrado en telenovelas no le ha llevado a nada bueno, debido al intenso acoso que ha vivido por mujeres, hombres y personas trans a lo largo de su carrera.

Fernando Alonso admitió “he sido acosado” asegurando que ha recibido videos sin su consentimiento de personas masturbándose.

Aunque Fernando Alonso compartió que cuando recibía esos mensajes “he sido violento verbalmente”, después decidió platicar con ellos e incluso agradecer que le compartieran que eran trans.

“Así no funciona ¿qué te hace pensar que me interesa ver tu pene o tu vagina?”. Fernando Alonso, actor.

Ante lo que le ha sucedido, el actor dijo que ahora sus redes sociales tienen un filtro “si me manda mensaje gente que no conozco, ni lo veo”.

La sorprendente cantidad que ofrecieron a Fernando Alonso por sexo

El actor Fernando Alonso confesó haber sido acosado múltiples veces a lo largo de su carrera, pero admite que de haber aceptado tanta propuesta “sería millonario”.

Por otra parte, aseguró que la mayor cantidad de dinero que le han ofrecido por sexo son 250 mil pesos, pero él sigue negado a hacerlo.

“Fue tentador, pero la verdad es que considero que te estás metiendo con otras energías (...) La señora estaba bien, uno más joven hubo dicho sin que me pagues”. Fernando Alonso, actor.

Fernando Alonso explicó que el camino espiritual que tiene lo ha llevado a tomar la decisión de no hacerlo porque sexualmente se comparte mucha energía.