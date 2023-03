¿Quién es Horacio Villalobos? El carismático y controversial conductor se despide del programa matutino de Venga la Alegría después de 3 años.

La mala suerte ronda el matutino de TV Azteca Venga la Alegría ahora con la salida del conductor y abogado Horacio Villalobos de 52 años de edad.

Además de convertirse en uno de los conductores principales de Venga la Alegría ha hecho teatro y tiene su propio podcast.

Horacio Aquiles Villalobos Velasco mejor conocido como Horacio Villalobos inició su carrera en el mundo de la televisión en el año 1990, como conductor en un programa de espectáculos en el canal de noticias “ECO”.

A pesar de tener una carrera en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Horacio Villalobos decidió convertirse en un conductor y presentador de televisión mexicana.

Más tarde su vida giró en programas de Televisa como:

El verdadero despunte de Horacio Villalobos hacia su carrera como conductor fue cuando entró al programa Telehit, donde creó el programa que fue todo un éxito llamado “Malas lenguas”.

En el 2001 creó “Desde Gayola” un programa muy importante en su carrera ya que daba apertura para el público gay.

Aparte de ser un conductor del mundo de los espectáculos y de la cultura pop también ha participado en programas de crítica política por ADN 40.

En la actualidad ha sido conductor en:

Cabe recalcar que el 8 de julio de 2018 llegó a la televisora TV Azteca donde se unió como parte de los jueces del programa de canto La Academia.

Independiente de su trabajo como conductor ha participado en obras como

Hoy en el programa matutino Venga la Alegría se llenó de nostalgia cuando el conductor Horacio Villalobos dio una triste noticia: Anunció su salida después de 3 años.

Entre abrazos y agradecimientos Horacio Villalobos confirma su salida de Venga la alegría por motivos de proyectos personales.

El carismático conductor no pudo aguantar los comentarios y hacer de su salida algo más agradable:

“Me voy para crecer, no crean otras cosas, al rato van a inventar que ‘Laura G me corrió, lo cual no es cierto”

Horacio Villalobos