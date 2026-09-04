La Casa de los Famosos México ha confirmado que sumará un nuevo habitante este domingo 6 de septiembre, tal y como Galilea Montijo lo anunció siendo un suceso nunca antes visto en el reality.

“Este domingo entrará por el carrusel un nuevo habitante y, mientras la expectativa se apodera de La Casa, todo México se pregunta: ¿De quién se trata?”, dijo Galilea Montijo, la conductora de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, de quién será el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México en su cuarta temporada no se reveló su nombre, pues su identidad se conocerá durante la sexta gala de eliminación, aunque se dice que Yeri Mua será.

🚨 ¡El último intento para evitar que muera La Casa de los Famosos México! 🏠💥



Se anuncia el ingreso de un nuevo habitante, y todo apunta a que podría tratarse de Yeri MUA 👀🔥. Mientras tanto, en TV Azteca ya se preparan para el estreno triunfal de La Granja VIP 🐄🌾, que… pic.twitter.com/2y5ZMu1NkI — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 4, 2026

El nuevo habitante de La Casa de los Famosos México sería Yeri Mua

Tras la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México por problemas de salud, ya se anunció un nuevo habitante en el reality, que entre rumores sería la influencer y cantante veracruzana, Yeri Mua.

Asimismo, se dice que Yeri Mua como la nueva habitante para conocer el domingo próximo en La Casa de los Famosos México no sería solo una llegada de reemplazo, sino de salvación para el propio reality.

Debido a la baja popularidad y crítica de aburrida, que ha generado esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que Yeri Mua sería la apuesta de la producción para generar más expectativa.

Sin embargo, entre opiniones de los internautas señalan que La Casa de los Famosos México ha perdido la fórmula al éxitos y ni con Yeri Mua podrá retomar su popularidad.