Kim Tae-hyung, conocido artísticamente como V, padece pérdida auditiva. El integrante de BTS solo escucha el 30% en un oído.

Kim Tae-hyung, de 30 años de edad, hizo la revelación durante una transmisión en vivo en la plataforma Weverse, el pasado 12 de agosto de 2026.

“Mi audición en este oído es de 100, el otro solo puede captar alrededor de 30” Kim Tae-hyung

Adelantándose a las preguntas y mensajes de preocupación por parte de sus fans, informó estar tomando medicamentos recetados, así como realizar constantes visitas al médico.

Pérdida auditiva de Kim Tae-hyung empeoró durante servicio militar (@thv / Instagram)

Pérdida auditiva de Kim Tae-hyung empeoró durante su servicio militar

Kim Tae-hyung, ahondó en detalles. El cantante de BTS dijo que su pérdida de audición ha estado sucediendo durante aproximadamente dos años y medio. Esto coincide con el servicio militar de V.

El BTS ingresó al servicio militar obligatorio en Corea del Sur el 11 de diciembre de 2023 y concluyó sus deberes el 10 de junio de 2025.

Durante el periodo de entrenamiento militar llegó a pensar que los síntomas que experimentaba estaban relacionados con una “cuestión de fuerza mental”.

¿Pérdida auditiva de Kim Tae-hyung de BTS, afecta su carrera?

La pérdida auditiva de Kim Tae-hyung ocurre durante la gira Arirang World Tour de BTS que marca el regreso del grupo K-pop a los escenarios.

La afectación representa un desafió para los músicos, en esta ocasión para V, especialmente para sus presentaciones en vivo; sin embargo, no es razón para que deje BTS o su carrera artística.

Actualmente, en la industria musical se utiliza tecnología avanzada, como sistemas de monitoreo intraaural, que permiten a los artistas continuar con sus presentaciones en vivo.

Este tipo de sistemas de audio avanzados e intraauriculares personalizados les permiten corregir y adaptarse a estas diferencias auditivas.

Sobra decir que V cuenta con el apoyo de su agencia y de sus compañeros.