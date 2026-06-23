Una fan brasileña fue condenada a un año de prisión suspendida en Corea del Sur por acosar a Jungkook de BTS en su casa.

La sentencia se emitió mediante el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl y, pese a que la detenida no pisará la cárcel, se encuentra en un periodo de prueba de dos años bajo ciertas reglas de conducta.

El asedio de la fan se dio entre diciembre del 2025 y enero de 2026, periodo en el que visitó al cantante 22 veces.

Fan que acosó a Jungkook de BTS en su casa recibe condena

Fue el pasado 8 de mayo 2026 que el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl sentenció a la fan de Jungkook de BTS por violar la ley contra el caso y allanamiento de morada.

Se le otorgó la condena de un año de prisión suspendida porque no ingresó a los espacios privados de la casa, además de que estuvo detenida tres meses.

En la sentencia también se incluye una posible deportación de Corea del Sur. Sin embargo, la fan podría evitarlo en caso de que su apelación proceda.

Jungkook de BTS (Instagram @jungkook.97)

La corte indicó que no había un riesgo alto de reincidencia y que su intención no era hacerle daño a Jungkook debido a que tenía una obsesión romántica por él.

El primer registro de acoso se dio el 7 de diciembre de 2025, cuando la mujer llegó a la residencia de Jungkook en la que dejó cartas, fotos y hasta aventó algunos objetos al interior.

Después, la fan regresó a la vivienda y tocó el timbre 133 veces con la esperanza de conocer al cantante de BTS en persona.

Los intentos no se frenaron ahí, ya que sería detenida el 13 de diciembre de 2025 al acceder a la casa mientras entraba un repartidor de comida ingresaba.

La fan fue liberada un día después y se le exhortó a no acercarse a la residencia del integrante de BTS.

No obstante, el acoso continuó hasta que se le impuso una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de la propiedad de Jungkook.

Pese a esto, la fan volvió a visitar la residencia, por lo que fue denunciada de nuevo.

Jungkook de BTS ha sido víctima de acoso de varias fans

El cantante Jungkook de BTS ha vivido varios casos de acoso y asedio de sus fans:

Junio de 2025: una fan china intentó ingresar a su casa cuando el cantante salió de su servicio militar

Octubre de 2025: una fan surcoreana entró al estacionamiento donde vive Jungkook

Noviembre de 2025: una fan japonesa forzó la cerradura de su casa