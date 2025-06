Durante un encuentro con la prensa, Kenia Os -de 25 años de edad- reveló que ya conoció a su suegra, la mamá de Peso Pluma.

De acuerdo con Kenia Os, el encuentro con su suegra tuvo lugar durante el cumpleaños de Peso Pluma, de 26 años de edad.

Kenia Os reveló a la prensa que ya conoció a su suegra, la mamá de Peso Pluma.

El encuentro con su suegra tuvo lugar durante el cumpleaños de Peso Pluma, celebrado el pasado 15 de junio.

De acuerdo con Kenia Os, la celebración del cantante fue un evento familiar durante el que “él estaba súperemocionado y feliz”.

Sobre su suegra, doña Rubí Laija Díaz, Kenia Os aseguró que es una mujer encantadora con quien no tardó en forjar una buena relación.

Por lo que tras el recibimiento que tuvo en casa de su novio, la influencer aprovechó las cámaras para agradecerle a su suegra la velada.

Kenia Os no dio más detalles sobre el cumpleaños de Peso Pluma, como lo serían invitados, regalos, entre otras actividades.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Kenia Os se limitó a celebrar al ‘amor de su vida’ publicando varias fotos de ellos en eventos musicales y deportivos.

Además de hablar sobre el cumpleaños de Peso Pluma, Kenia Os dio su opinión sobre el nuevo álbum de Karol G -de 34 años de edad- de título Tropicoqueta.

Kenia Os expresó su admiración por la cantante, con quien espera colaborar en algún momento y presumió estar en contacto.

“Y me encantó su disco, es increíble, me encanta el concepto con el que viene, me parece un artista fenomenal (…) Es una artista global, increíble. Me encantaría trabajar con ella en el futuro”

Kenia Os