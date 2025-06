¿Qué dijo Kenia Os sobre prohibición de corridos tumbados que afecta a su novio Peso Pluma?

Kenia Os está muy contenta con su noviazgo con Peso Pluma, el cual ya no ocultan, por el contrario, la pareja se demuestra amor hasta en redes sociales.

Recientemente, Kenia Os, habló por primera vez de su relación con Peso Pluma, quien en los últimos meses se ha visto afectado por la prohibición de corridos tumbados en México.

Pese a que el gobierno de México asegura no haber prohibido los corridos tumbados, pero sí que se priorice música que no incite a la violencia, Peso Pluma, novio de Kenia Os, se ha visto afectado.

Por lo que en a su paso por la presentación del álbum de Belinda -de 35 años-, Kenia Os fue cuestionada sobre la medida que afecta a Peso Pluma, ambos de 25 años de edad.

Como era de esperarse, Kenia Guadalupe Flores Osuna​, nombre real de la cantante, no quiso generar polémica por lo que se deslindó.

De acuerdo con la cantante, no le compete hablar de otros géneros musicales porque ella es una artista popera.

Sin embargo, apoya a su novio y está con él en momentos felices.

“Realmente es un tema que no me compete hablar ya que soy una artista pop. Entiendo que se me cuestione, pero realmente, como su pareja entiendo por lo cual se me cuestiona, yo lo que hago es apoyarlo, estar para él, compartir momentos felices, disfrutar el momento que tenemos juntos”

Kenia Os