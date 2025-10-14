Kenia Os -de 26 años de edad- defiende a Belinda de Lupillo Rivera, luego de que la cantante solicitara medidas de protección.

Belinda -de 36 años de edad- no permitirá que Lupillo Rivera siga hablando de ella en medios y el pasado 2 de octubre solicitó una orden de apercibimiento.

Kenia Os defiende a Belinda tras la demanda contra Lupillo Rivera

Tras las lamentables declaraciones donde Lupillo Rivera aseguraba que tenía fotos comprometedoras de Belinda, la cantante solicitó medidas que prohibieran al cantante hablar de ella.

Ante esto, Kenia Os fue cuestionada sobre qué pensaba de la situación de Belinda y no dudó en defenderla.

“Me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada, porque creo a veces es muy injusto todos los chismes que se dicen, sobre todo de las mujeres” Kenia Os

Kenia Os celebra que Belinda haya decidido alzar la voz y denunciar actos de violencia como los que Lupillo Rivera estaba realizando.

La cantante menciona que las mujeres del medio son blanco de críticas y rumores que suelen afectar su imagen son fundamento.

“Me encanta que alzó la voz y que dijo paren, hasta aquí y si fue o no fue, es su vida personal, tiene todo el derecho, está soltera está hermosa ¿Qué les importa con quién salió?" Kenia Os

Kenia Os dice que Belinda tiene derecho de salir con quien quiera, ya que es soltera y el tema no debería causar revuelo en los medios.

Belinda y Kenia Os (Instagram/@belindapop)

Belinda está enfocada en su carrera y no en ‘chismes’, revela Kenia Os

Kenia Os fue cuestionada sobre si había hablado con Belinda sobre la demanda contra Lupillo Rivera, de 53 años de edad.

La cantante fue contundente y expresó que sí suele hablar con Belinda, pero su tema de conversación está enfocada en su próxima colaboración.

Por lo que ella ignora más detalles sobre la pelea entre Belinda y Lupillo Rivera.

Belinda no se ha pronunciado sobre las medidas de protección que solicitó contra Lupillo Rivera.

Mientras que el cantante no puede hablar de Belinda y debe eliminar cualquier material donde hable de ella.

Belinda y Lupillo Rivera tuvieron una supuesta relación en 2019, pero el cantante sigue reviviendo el tema constantemente y rebasó los límites al asegurar que tenía imágenes explícitas de la cantante.