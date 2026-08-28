En medio del lanzamiento musical de “Dolce Vita”, la colaboración entre Belinda y Danna Paola, Kenia Os aborda rumores de rivalidad.

Frente a cámaras de Sale el Sol, y tal como lo hizo en un comunicado publicado en sus redes sociales, la cantante e influencer aclara no haber pedido a su fandom que atacara a Belinda y Danna Paola.

“Bueno, no es la primera vez que me acusan a mí o a mi fandom de hacer algo malo. Sinceramente como que ya hasta ellos están como: ‘Güey, otra vez’. No sé. Y yo: ‘Invéntense otra cosa, por favor. Ya es la segunda vez que me acusan de esto’” Kenia Os

No había motivo para iniciar una pelea. A Kenia Os no le molestó saber que la dupla había en puesto en marcha los planes que en el pasado compartieron, no se sintió excluida.

“Imagínate, o sea, es una colaboración. Son artistas increíbles, o sea, con una trayectoria indiscutible, que eso no se discute en ningún momento” Kenia Os

Y reiterando que no tiene problema con ninguna de ellas, reconoció sentirse más cercana a Belinda; su relación ha sido buena desde que trabajaron juntas en canción JACKPOT.

“Con Belinda me ha tocado compartir muchísimo más, o sea, tenemos una canción súper linda que quiero muchísimo y me encanta, o sea, yo no tengo como nada malo que decir” Kenia Os

Kenia Os ha aprendido a lidiar con el precio de la fama

A lo largo de 11 años de trayectoria artística, Kenia Os ha aprendido a lidiar con el precio de la fama. Las críticas ya no le quitan el sueño.

“Tienes que aprender a vivir con que las personas tienen la totalmente libertad de escribirte lo que quieran. O sea, y de repente hay gente que bloquea, hay gente que mutea palabras y demás, o sea, pero tienes que también aprender a vivir con ello porque si no siento que te haces loca” Kenia Os

Consciente de que las personas usan las redes sociales como un medio para expresar su molestia y frustración, la cantante dice no tomarse las cosas personales.

Hace lo necesario para no distraerse en cosas que no valen la pena, está en paz y no permitirá que nadie se la arrebate por lo que pide claridad a quiénes tengan problemas con su persona.

“Si alguien está molesto conmigo o si alguien tiene un problema contigo, lo repito, o sea, me pueden escribir, me pueden decir, me pueden citar”. Kenia Os