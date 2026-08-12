Danna no se deja llevar por la polémica y anuncia que habrá más proyectos con Belinda tras ese estreno de su colaboración.

“Muchas otras cosas que están por venir y les van a gustar mucho” Danna Paola

El próximo 27 de agosto se estrenará “Dolce Vita”, la esperada colaboración de Belinda y Danna, pero aún hay más, pues también actuarán en Mentiras All Star.

Danna y Belinda tiene más proyectos juntas

La colaboración de Belinda y Danna generó críticas y rumores, pues se esperaba que incorporaran a Kenia Os en su actual proyecto.

Danna salió aclarar que no tiene problemas con Kenia Os y que ahorita está enfocada en el lanzamiento de su canción con Belinda.

Pero no es todo, pues Danna confirmó que tiene otros proyectos con Belinda.

Belinda y Danna Paola (Instagram/@belindapop)

Danna no reveló de qué se trata la siguiente etapa de su colaboración con Belinda, pero aseguró que sus fans estarían felices.

La cantante destacó la conexión que tuvo con Belinda tras grabar el video musical de “Dolce Vita”, pues durante 17 horas trabajaron arduamente para entregar los mejor a sus fans.

“Somos dos mujeres que hemos trabajado toda la vida y vernos disfrutar en set,como que hay una conexión muy genuina desde la manera que nos gusta trabajar a las dos”

Danna y Belinda estarán junta en Mentiras All Stars

Además de cantar juntas en “Dolce vita”, Belinda y Danna estarán en el mismo escenario en Mentiras All Star en cuatro fechas.

Belinda ya formaba parte de esta edición especial de Mentiras, luego de haber interpretado a Daniela en la serie.

Danna se une a Mentiras All Star y dará vira a Yuri, por lo que compartirá escenario con Belinda y Mariana Treviño.

Mentiras All Stra con Belinda y Danna tendrán cuatro fechas en:

CDMX: 12 de septiembre

Los Ángeles: 19 de septiembre

Monterrey: 2 de octubre

Guadalajara: 9 de octubre