La cantante colombiana Karol G da un mensaje de amor propio tras explotar contra la revista GQ; le transformaron la cara con filtros y reclama: “es una falta de respeto”.

La cantante de 32 años de edad enfurece contra la portada de la revista GQ porque editaron su foto, le transformaron el rostro y cuerpo.

Este día, la revista GQ México reveló la portada de su edición abril/mayo con Karol G como su estrella principal.

Karol G explota contra la revista GQ: “No me representa”

Karol G es una de las cantantes que se ha mostrado al natural con sus seguidores y ha luchado contra los estereotipos de belleza y esta vez no es la excepción y manda un mensaje de amor propio.

Esta vez por la portada que protagonizo con la revista GQ México en la edición abril/mayo, donde claramente se ve que le hicieron retoques en su rostro y cuerpo.

La intérprete de “Bichota” luce bastante diferente a su apariencia real, hasta no se distingue que es ella por tantos retoques que le hicieron a la foto.

Karol G explota contra la revista GQ. (Especial / Foto captura de pantalla Instagram @karolg)

Ante esto la colombiana explotó contra la revista GQ lanzando un mensaje en su cuenta de Instagram indignada con el resultado de la portada.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”. Karol G

Empezó a comentar la cantante al ver el resultado de la portada que protagonizó mostrando una foto suya al natural y la foto de la portada GQ.

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural. Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad.” Karol G

El equipo editorial de la revista le modifico la cara a tal grado de hacerla más afilada y sus brazos también lucen visiblemente más delgados.

La cantante también hablo de que a pesar de su inconformidad la revista no hizo nada al respecto y las fotos de dicho número no tuvieron su previa autorización.

A los pocos minutos,la revista GQ elimino la foto de portada de sus redes sociales, por el descontento de Karlo G y por seguidores que exigían una disculpa para la colombiana.

Karol G vs la portada de la revista GQ (Especial / Especial)

Los seguidores de Karlo G apoyan su belleza natural

La cantante Karol G después de lanzar el mensaje donde explota contra la revista GQ por la cantidad de retoques que le hicieron a la portada, sus seguidores no se quedaron callados y apoyan que es hermosa tal cual sin filtros.

Mensajes como: “Sin duda, cada día me siento realmente representada por ti @karolg , eres una mujer valiente y hermosa así tal cual, al natural…” , “Eres hermosa al natural ayudas con esto a que las mujeres se sientan seguras de no usar más filtros” o “Porque editaron la foto??, si Karolg no necesita edición.”