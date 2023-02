En su cuenta de Instagram, con motivos del lanzamiento de su próximos sencillo ‘X Si Volvemos’, Karol G presumió su sensual abdomen.

Sin embargo, en la plataforma, la sesión fotografía de Karol G fue duramente criticada por sus seguidores quienes mencionaron se la “hizo su peor enemiga”.

Debido a la cantidad de comentarios que recibió la cantante de 31 años de edad sobre su cuerpo, Karol G decidió salir a callar bocones.

El 31 de enero del 2023, en su cuenta oficial de Instagram, Karol G compartió una sesión fotográfica para promocionar su próximo sencillo ‘X Si Volvemos’.

En estas fotografías, Karol G presumió su sensual abdomen y sus demás atributos luciendo un conjunto de lencería color blanco, bajo una luz escasa y focos de colores.

Sin embargo, y pese al orgullo con el que la cantante compartió sus fotografías, estas fueron duramente criticadas por algunos de sus seguidores.

Y es que los usuarios señalaron que Karol G parecía estar “embarazada” o que “su peor enemigo” le había tomado las fotografías, ya que estas “no la favorecían”.

Debido a al cantidad de comentarios recibidos en contra de su imagen, Karol G tuvo que salir a callar bocones asegurando que estaba feliz tanto con su fotógrafa como con su cuerpo.

“Me las hizo una de las mejores fotografías que the conocido y que aún no creo que hicimos esas foto juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo”

Karol G