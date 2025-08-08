Karla Souza- de 39 años de edad- y Diego Klein, actores mexicanos se encuentran envueltos en una polémica tras ser acusados de mal comportamiento en obra de teatro.

Pablo Chagra en su cuenta de Instagram filtró lo que se esta hablando en redes sociales sobre Karla Souza y Diego Klein.

De acuerdo con el creador de contenido, Karla Souza y Diego Klein se “burlaron e interrumpieron el trabajo de uno de sus compañeros actores”.

Karla Souza y Diego Klein asistieron al monólogo “El Show Debe Continuar” para dedicarse a hablar y burlarse del actor Marcos Radosh durante la función.

Marcos Radosh, quien estaba arriba del escenario señala que no podía concentrarse debido a las risas impertinentes de Karla Souza y Diego Klein.

Karla Souza y Diego Klein se la pasaron conversando durante toda la obra, por lo que el actor considera una falta de respeto hacia su trabajo.

En redes sociales circulan videos donde se observa a Karla Souza y Diego Klein aparentemente cotorreando mientras la obra estaba en escena.

Marcos Radosh hablo sobre la polémica que involucra los actores durante su monologo en “El Show Debe Continuar”.

“Solo escuchaba bullicios de la parte de atrás y se reían” comentó Marcos Radosh.

El actor continuo señalando que se dio cuenta que Karla Souza y Diego Klein se estaban burlando de su trabajo en escena.

“Te das cuenta que alguien se esta burlando porque se ríen en momentos que no van”.

Hasta el momento, Karla Souza ni Diego Klein han ofrecidos disculpas públicas a Marcos Radosh tras interrumpir obra de teatro.