En la alfombra roja de Technoboys, Karla Souza -de 38 años de edad- recordó a su hermano, Adrián Olivares.

Pues aunque Karla Souza aseguró que quería celebrar su película, le dijo a la prensa “estoy triste”.

Su honestidad con la prensa llega a poco de que la actriz mexicana compartiera créditos con Viola Davis -de 59 años de edad-.

Y es que Karla Souza señaló que ahora busca levantar su voz y visibilizar que los actores no siempre se encuentran bien anémicamente.

Karla Souza (Instagram/@karlasouza)

Karla Souza recordó a su hermano en la alfombra roja de Technoboys

Durante la alfombra roja de Technoboys celebrada en la Plaza Antara de la Ciudad de México, Karla Souza recordó a su hermano, Adrián Olivares.

Y es que a pesar de que Karla Souza aseguró que quería celebrar la película y a su amigo Luis Gerardo Méndez, con quien comparte créditos, señaló que le resultaba difícil.

Pues cabe recordar, fue a penas el pasado 8 de julio 2024 que se dio a conocer que Adrián Olivares había muerto a sus 48 años de edad.

Por lo que siguiendo las enseñanzas de Viola Davis, con quien la actriz mexicana compartió créditos en la serie “How to Get Away with Murder”, quiso visibilizar que los actores no están bien todo el tiempo.

“Es un momento duro para mí en mi vida personal, pero es importante visibilizar que no estamos bien todo el tiempo (…) estoy ahorita un poquito sensible” Karla Souza

Karla Souza, Technoboys (Netflix Latinoamérica Twitter @NetflixLAT)

Además, Karla Souza reveló que su faceta como madre también ha afectado en cierta medida su salud emocional y física.

Esto tomando en cuenta que su tercera hija nació durante marzo de esta mismo año, lo que no le ha permitido descansar de manera adecuada.

“La Karla de antes quizás hubiera llegado pretendido estar bien, estar con Viola me enseñó a que está bien decir estoy cansada, que estoy sensible, estoy triste, estoy viviendo el duelo de un familiar y estoy agotada.” Karla Souza

Karla Souza, Technoboys (Netflix Latinoamérica Twitter @NetflixLAT)

Karla Souza sigue trabajando por que es lo que más ama

A pesar de todas las situaciones que Karla Souza está enfrentando, la actriz no dejó de ser optimista en cuanto a su nueva película.

Pues Karla Souza aseguro que ser mamá no evita que ella disfrute de su trabajo y tenga grandes momentos trabajando en ‘Technoboys’, la cual llegará a Netflix el próximo 11 de septiembre.