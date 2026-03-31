Se dio a conocer la muerte de la icónica conductora de televisión mexicana Chela Braniff, tras luchar contra el cáncer.

Chela Braniff es recordada por su trabajo como bailarina y conductora del programa Fiebre del 2, así como por su papel en La Hora Marcada.

¿Quién fue Chela Braniff?

Chela Braniff fue una icónica conductora y bailarina recordada por Fiebre del 2 y La Hora Marcada.

Alcanzó gran popularidad en la industria del espectáculo gracias a su trabajo como conductora y diseñadora de vestuario de diferentes programas.

Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana (Tomada de video )

Chela Braniff destacó en la televisión mexicana a finales de los años 70’s por el programa de concursos de baile disco, donde también llegaba a mostrar sus propios pasos de baile.

Su trabajo incluyó participación en producciones de televisión mexicanas entre finales de los 70 y principios de los 90.

El estilo y presencia de Chela Braniff frente a las cámaras la convirtieron en un referente del entretenimiento en México.

¿Cuántos años tenía Chela Braniff?

De acuerdo con Ventaneando, Chela Braniff tenía 74 años de edad al momento de su muerte, pues nació en 1952.

¿Quién fue el esposo de Chela Braniff?

No hay información pública disponible sobre la vida privada de Chela Braniff, por lo que se desconoce si se encontraba casada.

¿Qué signo zodiacal fue Chela Braniff?

Al no tenerse información exacta sobre su fecha de nacimiento, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tuvo Chela Braniff?

No se tiene información sobre los hijos de Chela Braniff.

¿Qué estudió Chela Braniff?

Se desconoce los estudios de Chela Braniff.

¿En qué trabajó Chela Braniff?

Chela Braniff se dio a conocer en la década de los 70 como conductora y bailarina del programa Fiebre del 2.

El programa se convirtió en un fenómeno cultural luego de que combinaba concursos de baile, coreografías y música disco.

Fiebre del 2 salía los sábados en horario estelar, de 8 a 10 de la noche, en el canal 2. Después su nombre fue reducido simplemente a ‘Fiebre’.

Chela Braniff, icónica conductora de la televisión mexicana (Tomada de video )

Chela Braniff también incursionó en el diseño de vestuario y la producción, trabajó como diseñadora en programas como:

La Hora Marcada

La secta del Sargón

El día que murió Pedro Infante, donde apareció también como actriz

En 1984 colaboró en la creación del sello discográfico Comrock junto a Juan Navarro, impulsando el rock en español con bandas como El Tri.

Desde hace varias décadas, Chela Braniff se alejó de la industria siendo su etapa más activa los años 70, 80 y principios de los 90.

¿De qué murió Chela Braniff, conductora y bailarina recordada por Fiebre del 2 y La Hora Marcada?

Durante la emisión del 30 de marzo, Ventaneando dio a conocer la muerte de Chela Braniff, conductora y bailarina recordada por Fiebre del 2, tras una batalla contra el cáncer.

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre su muerte, y es que los últimos años de su vida se la pasó alejada del medio del espectáculo.