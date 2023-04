¿Karla Souza hablaba de Leonardo de Lozanne? Ya ‘explicó’ a quién se refería con el tema que salpicó a Sandra Echeverría y de esta manera puso fin a todas las especulaciones.

A finales del 2022, Sandra Echeverría -de 38 años de edad- y Leonardo de Lozanne -de 52 años de edad- sorprendieron a sus seguidores al anunciar su separación.

Pese a que señalaron que no hablarían públicamente de su separación, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se volvieron en tema de conversación luego de que se señaló al cantante de infiel.

Todo sucedió después de que Karla Souza -de 37 años de edad- reveló que un famoso cantante le confesó que se había separado de su esposa después de que descubrió que le fue infiel, pese a que él también la había engañado.

Aunque no reveló nombres, de inmediato se señaló a Leonardo de Lozanne. Tras todas las especulaciones, Karla Souza reveló si se refería al exesposo de Sandra Echeverría.

En los últimos días el nombre de Karla Souza se convirtió en tendencia luego de que concedió una entrevista para el podcast Creativo, conducido por Roberto Martínez -30 años-, en donde habló abiertamente sobre su trayectoria como actriz.

Durante su conversación, Karla Souza reveló que durante un vuelo un popular cantante le dijo que se separó de su esposa -con quien llevaba 10 años casado- porque no pudo perdonar su infidelidad.

El comentario del cantante habría sorprendido a Karla Souza, ya que el cantante le habría confesado que él también le fue infiel a su esposa, pero a ella no la pudo perdonar.

Aunque Karla Souza no mencionó nombres, usuarios señalaron que había sido Leonardo de Lozanne, cantante de Fobia, que había anunciado su separación de Sandra Echeverría.

Tras la polémica generada, Karla Souza fue cuestionada durante la alfombra roja de los premios Diosas de Plata sobre si se refería a Leonardo de Lozanne.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Karla Souza se mostró sorprendida por los cuestionamientos.

Sin negar la información o revelar el nombre del cantante, Karla Souza señaló que lo importante no era la identidad sino la doble moral que se tiene en México.

Luego de que Leonardo de Lozanne fue tachado de haberle sido infiel a Sandra Echeverría, el cantante se defendió.

Leonardo de Lozanne aseguró que no se había encontrado a Karla Souza y señaló que no ha tenido contacto con ella desde hace mucho tiempo.

“Nunca me la he encontrado, pero además, ella muy educadamente, no quiere revelar quién fue, pero pregúntenle ‘¿fue Leo o no?’, les va a decir ‘no, no fue’ y ya”

Además de dejar claro que es un hombre fiel, Leonardo de Lozanne dejo en claro que no le hubiera contado su vida a Karla Souza.

“Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida. Si somos amigos, pero la he visto una o dos veces en mi vida. La vi cuando fue a Miembros hace diez años, y nunca me la he encontrado en un avión”

Leonardo de Lozanne