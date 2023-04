Como era de esperarse, Flor Rubio tomó partido por TV Azteca en la pelea que se desató entre los periodistas de la televisora y Sandra Echeverría, de 38 años de edad, así como se lanzó contra Karla de Souza.

Como te informamos en SDPnoticias, Sandra Echeverría, vía Twitter, despotricó contra reporteros de Ventaneando por haberla cuestionado sobre una supuesta infidelidad de Leonardo de Lozanne, de 52 años de edad.

Sandra Echeverría se quejó de que algunos medios, específicamente TV Azteca, en lugar de hablar de lo que promocionan los artistas, sacan la nota amarilla por rating.

Palabras que no soportó la reportera Iyari González, quien acusó a Karla de Souza, de haber sido quien acusara a Leonardo de Lozanne, de 52 años de edad, de serle infiel a Sandra Echeverría y no la empresa del Ajusco.

Defendiendo el trabajo de los periodistas de TV Azteca, Flor Rubio considera innecesaria la pelea de Sandra Echeverría, quien asegura confirmó que Leonardo de Lozanne le fue infiel pues se tomó muy a pecho lo que se ha especulado.

“Lo que ella no quería hablar al final te deja qué pensar. Lo natural es decir: ‘evidentemente no sé a quién se refería, pero no es a nosotros’”

Así como la también integrante de Venga La Alegría culpó de la pelea a Karla Souza, de 37 años de edad, a quien llama metiche y acusa de destapar cosas sin mencionar nombres, lo que no le parece justo pues es un lujo que los periodistas no se dan.

“Karla es una metiche, una metiche chismosa, que necesitad hay de decir eso en un podcast con su costumbre de no dar nombre ni apellido. Suelta la bala, pero no da nombre y apellido. Ella lanza acusaciones pero no le pone nombres. Si nosotros como periodistas no nos damos el lujo por que ella sí”

Flor Rubio