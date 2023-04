Durante una entrevista a los medios, Leonardo de Lozanne habla sobre la supuesta infidelidad a Sandra Echeverría y aclara todos los rumores.

Para acabar con los rumores, el cantante, actor y conductor Leonardo de Lozanne -de 52 años de edad- respondió sobre si le fue infiel a Sandra Echeverría y hasta si es él, a quién se refería Karla Souza.

Tras el término de su obra de teatro La Clase, Leonardo de Lozanne fue abordado por la prensa en medio de los rumores de infidelidad a Sandra Echeverría, mismo por los que habría terminado su matrimonio.

A lo que Leonardo de Lozanne reaccionó entre risa y desconcierto que se le acuse de serle infiel a Sandra Echeverría -de 38 años de edad-.

Esto en referencia a las declaraciones de la actriz Karla Souza- de 37 años de edad y quien no reveló nombres- a lo que Leonardo de Lozanne dijo que le daba mucha risa este tipo de rumores.

Por lo que Leonardo de Lozanne pidió que le pregunten a Karla Souza si se refería a él, para de una vez acabar con tanto chisme.

“Sí, no manches. Nunca en mi vida me la he encontrado en un avión, pero además pregúntenle a ella”.

Leonardo de Lozanne