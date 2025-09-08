Karina Torres -de 35 años de edad- tiene un canal de sus viajes en YouTube y ya la ven como la competencia de Luisito Comunica.

Migajeras por el mundo es el nuevo proyecto de Karina Torres, donde viaja acompañada de invitados por México y otros países.

Karina Torres es la nueva competencia de Luisito Comunica en YouTube

La carrera de Karina Torres va en ascenso; hoy, tiene un proyecto en YouTube llamado Migajeras por el mundo.

Karina Torres viajará a varias partes del mundo para mostrar lugares emblemáticos, acompañada de algunas personalidades.

Al igual que Luisito Comunica, Karina Torres visitará conocidos países del mundo.

El primer capitulo de Migajeras por el mundo se realizó en Colombia y Karina Torres visitó lugares como la hacienda de Pablo Escobar.

En entrevista con De Primera Mano, Karina Torres habló de su proyecto y qué vendrá para ella en el futuro.

“Estoy muy emocionada porque este proyecto que estamos llevando en mi canal de YouTube ya hicimos capítulos en Colombia” Karina Torres

Karina Torres también viajó a Holbox en Quintana Roo con Wendy Guevara, de 32 años de edad; a Colombia lo hizo con Jhon Lerma, de 23 años de edad.

Migajeras por el mundo seguirá cosechando éxitos, pues pronto compartirá un episodio con Ninel Conde -de 48 años de edad- en República Dominicana.

“Hicimos en República Dominicana, en este estará Ninel”, reveló Karina Torres.

Karina Torres (Instagram/@karina.torrea)

Karina Torres viajará a Turquía para seguir con Migajeras por el mundo en YouTube

Migajeras por el mundo de Karina Torres ya tiene 5 capítulos disponibles en YouTube.

Karina Torres no reveló la fecha de estreno de su sexto episodio con Ninel Conde, pero adelantó que tendrá una visita a Turquía.

“En estos días nos vamos a Turquía”, dijo emocionada Karina Torres, pero no quiso contar quién será su invitado.

Karina Torres también debutó como conductora en La Fiesta de La Casa de los Famosos México 2025 e incursionó en la música con Bad Bicth.