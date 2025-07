Justin Timberlake -de 44 años de edad- reveló en su cuenta oficial de Instagram tener la enfermedad de Lyme.

“Quedé en shock”, confesó Justin Timberlake tras recibir el diagnóstico en medio del ‘Forget Tomorrow World Tour’.

Justin Timberlake (Justin Timberlake Instagram @justintimberlake )

Justin Timberlake esta diagnosticado con la Enfermedad de Lyme

A través de su cuenta oficial en Instagram, Justin Timberlake reveló que padece la Enfermedad de Lyme.

“Quedé en shock”, confesó Justin Timberlake tras haber recibido el diagnóstico; sin embargo, esta revelación le dio mucha claridad al momento de presentarse.

Y es que de esta manera el cantante pudo enfrentarse de manera consiente a una “decisión personal. ¿Dejar de hacer giras?”.

Sin embargo, Justin Timberlake aseguró que la alegría que le produce estar en el escenario superaba con creces los dolores nerviosos, el sentimiento de agotamiento o de enfermedad.

De acuerdo con el famoso, esta revelación la hace con la intención de ayudar a quienes padecen esta misma enfermedad y no ser malinterpretado.

Pues cabe recordar que los conciertos del ‘Forget Tomorrow World Tour’ de los Justin Timberlake se dijo orgulloso, fueron tachados de “mediocres” en redes sociales.

“Estoy tratando de ser más transparente sobre mis luchas para que no sean malinterpretadas.” Justin Timberlake

En su publicación, Justin Timberlake agradeció el apoyo de su familia, amigos y compañeros que lo han acompañado a lo largo de más de 30 años de carrera.

¿Qué artistas tienen la Enfermedad de Lyme como Justin Timberlake?

El ‘Forget Tomorrow World Tour’ de Justin Timberlake comenzó en abril de 2024, casi un mes después del lanzamiento de su álbum: Everything I Thought It Was.

Y tras compartir el anuncio de su diagnóstico de la Enfermedad de Lyme, Justin Timberlake se unió a la lista de artistas como: