Se ha liberado el video de Justin Timberlake en 2024 cuando fue arrestado por manejar en estado de ebriedad; el video surge de la cámara corporal de la policía que lo detuvo.

El arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio ocurrió el 18 junio de 2024 en Sag Harbor, Nueva York, en donde se le detuvo por zigzaguear y no parar en señales de stop.

Esto es lo que se ve en el video de Justin Timberlake ebrio

Se ha revelado el video del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio en 2024; dicha grabación fue difundida pese a un intento de impedirlo.

Pues Justin Timberlake intentó bloquearlo legalmente argumentando privacidad, pero llegó a un acuerdo con la policía de Sag Harbor para liberar una versión redactada; es decir, editada para proteger cierta información personal.

En el footage de 19 minutos, Timberlake aparece visiblemente intoxicado admitiendo el error y fallando en las pruebas de sobriedad como:

Caminar en línea recta

Pararse en un pie

Rechazó la prueba de alcoholemia

En el video recién difundido puede escucharse al cantante decir cosas como “estas pruebas son realmente difíciles” y “estoy un poco nervioso” al darse cuenta de que las había fallado.

También puede escucharse que Timberlake habla sobre su “gira mundial” como algo “difícil de explicar”, antes de revelar su identidad.

En el video que ya circula en redes sociales puede verse a Justin Timberlake decir su nombre sin arrogancia, lo que contrasta los rumores de actitud problemática cuando se reveló su arresto en 2024 y pasar la noche en custodia tras ser fichado.

Justin Timberlake fue arrestado y se declara culpable de conducir ebrio (Pamela Smith / AP)

El video fue liberado en marzo de 2026 tras una batalla legal por solicitud de acceso público, pues cabe recordar que tuvo una condena a libertad condicional y multa.

Además, Justin Timberlake también tuvo que hacer servicio comunitario, suspendieron de licencia por un tiempo y grabó un anuncio de seguridad vial pública en septiembre del 2024.