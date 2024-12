Justin Timberlake canceló otro show y le echa la culpa a su espalda

El cantante Justin Timberlake- de 43 años de edad- canceló otro show y le echó la culpa a su espalda.

Lamentablemente, Justin Timberlake anunció a todos sus fans que su concierto en el Paycom Heart en Oklahoma del lunes 2 de diciembre, no se realizaría.

En la actualidad, Justin Timberlake está en la promoción su gira mundial “Forget Tomorrow”, por lo que la noticia ha generado tristeza entre sus seguidores.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Justin Timberlake informó que su concierto se cancelaba.

En un escueto menaje, el ex miembro de la banda pop NSYNC se disculpó por bajarse del evento y reveló que todo fue debido a un problema en su espalda.

Sin embargo, no dio a conocer más detalles sobre su estado de salud, aunque agradeció el apoyo de sus fans y aseguró que le desagradaba hacer eso.

Aquí el mensaje completo de Justin Timberlake en rede sociales:

“Lo siento mucho, Oklahoma Metropolis… tengo que cancelar el programa del 2 de diciembre. Me lastimé la espalda en NOLA (New Orleans) y mis médicos me han indicado que descanse un poco más”.

“Gracias por su apoyo, Todos saben que odio hacer esto”.

Justin Timberlake