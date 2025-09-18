Justin Bieber -de 31 años de edad- compartió nuevas fotos de su hijo, Jack Blues Bieber, y las imágenes enternecieron a las redes.

El pasado 23 de agosto fue el primer cumpleaños de Jack Blues Bieber, y el pequeño ya es la sensación entre los fans de sus famosos padres.

Justin Bieber enternece a las redes con fotos de su hijo Jack Blues Bieber

El miércoles 17 de septiembre, Justin Bieber compartió tres fotos con de su hijo Jack Blues Bieber.

En las imágenes se ve al pequeño hijo de Justin Bieber de la mano de su mamá, Hailey Rhode Bieber, de 28 años de edad.

Justin Bieber comparte fotos de su hijo Jack Blues Bieber (X/@justinbieber)

Jack Blues Bieber lucía ropa de color amarillo y caminaba descalzo en el pasto con su madre.

En cuestión de minutos, las fotos del hijo de Justin Bieber obtuvo más de 27 mil me gusta y comentarios que halagaban a la familia del cantante.

“Es tan lindo el bebé”, “La mini leyenda” y “Al final lo único que importa es la familia”, fueron los cumplidos a la familia de Justin Bieber.

Justin Bieber es muy activo en redes sociales y recientemente confirmó su participación en el festival Coachella.

¿Justin Bieber será padre por segunda vez? Esto se especuló en Instagram

El miércoles 7 de septiembre, Justin Bieber compartió en su cuenta de Instagram una foto de él abrazando a Hailey Bieber donde mostraba su baby bump.

Rápidamente, los fans del cantante comenzaron a especular que el cantante estaba esperando a su segundo hijo.

Incluso, se percataron de que Hailey Rhode Bieber usaba el mismo atuendo en la foto de Justin Bieber de Instagram y en las que paseaba con su hijo.

Sin embargo, todo indica que la foto es del año pasado, cuando Hailey Rhode Bieber estaba embarazada de Jack Blues Bieber.

En la imagen se puede ver cómo el pie del bebé sobresalía del vientre de Hailey Rhode Bieber.

Hasta el momento, Justin Bieber y su esposa no han confirmado que estén esperando a su segundo hijo.