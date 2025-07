¿Qué dijo abogado de Maribel Guardia? Se le ocurrió hablar del pleito de Imelda Garza-Tuñón y ya lo desconocieron

Aunque Maribel Guardia intenta desviar la atención de su batalla legal contra Imelda Garza Tuñón, el pleito sigue acaparando titulares.

Sobre todo ahora que un abogado, que se sumó dos meses atrás al equipo legal de Maribel Guardia, habló en un programa del pleito entre la actriz e Imelda Garza Tuñón.

Declaraciones de las que Maribel Guardia, de 66 años de edad, rápidamente se deslindó.

A su paso por el programa de YouTube, de Elisa Beristain, de 52 años de edad, Saddam Castillejo, abogado de Maribel Guardia, habló de su pleito con Imelda Garza Tuñón.

El representante legal de Maribel Guardia, confirmó haber promovido tres amparos, que se hicieron uno, para evitar que Imelda Garza Tuñón, de 28 años de edad, se quede con la custodia de su hijo.

Eso bajo el argumento de que la viuda de Julián Figueroa, está siendo investigada por violencia familiar.

Ya que la parte acusadora presentó videos que probarían que Imelda Garza Tuñón recibía a dealers en casa de la abuela de su hijo.

Además de que dejaba al niño solo para irse a compromisos sociales, entre otras cosas que la ley considera “violencia familiar”.

Por lo que la madre de José Julián, de 8 años de edad, no tiene su custodia en su totalidad.

Así como el propio aseguró que las autoridades podrían solicitar que Imelda Garza Tuñón se someta a un examen toxicológico, el cual podría salir a su favor por el tiempo que ha pasado.

“Ella pudo ahorita, pudo no consumir y los exámenes van a salir negativos porque ya su cuerpo erradicó toda la sustancia nociva”.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Maribel Guardia confirmó que Saddam Castillejo forma parte del equipo legal que la representa en su batalla legal contra Imelda Garza Tuñón.

No obstante, Maribel Guardia dijo no estar de acuerdo con las declaraciones que su abogado hizo en su nombre y en contra de Imelda Garza Tuñón.

Por lo que para evitar sumar problemas con la madre de su nieto, y que puedan perjudicarla en su batalla, se deslinda de las declaraciones.

"A este licenciado únicamente se le encomendó dar seguimiento a un juicio de amparo previamente interpuesto. No lleva ninguno de nuestros otros asuntos legales, y jamás se le solicitó que hablara públicamente en nuestra representación.No considero que haya actuado con mala intención hacia nosotros; no obstante, debo dejar claro que sus declaraciones no representan nuestra postura, ni la forma en que deseamos manejar estos temas"

Maribel Guardia