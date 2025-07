Juanpa Zurita -de 29 años de edad- ganó el Bero Padel Classic, el torneo deportivo organizado por Tom Holland.

Juanpa Zurita ganó el Bero Padel Classic organizado en Londres por Tom Holland, el pasado 9 de julio de 2025.

“Echar una reta con Spiderman no estaba en mi lista. Pero ‘with great power comes with great padel’”

Juanpa Zurita