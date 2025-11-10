Juanpa Zurita -de 29 años de edad- y Daniela Rodrice sufrieron un aparatoso accidente en Marruecos.

Los influencers se encuentran grabando el reality “La peor vuelta del mundo”, en el cual recorren diversos países y que se emitirá en Disney+

Juan Zurita y Daniela Rodrice sufrieron un accidente en Marruecos

El 9 de noviembre de 2025, Juanpa Zurita compartió un video en Instagram donde se le ve junto a Daniela Rodrice -de 28 años de edad- arriba de un buggy ride.

Los influencers se encontraban manejando sobre dunas cuando volcaron aparatosamente sobre la arena.

“Tremendo sacudón con la habibi”, escribió Juanpa Zurita en la descripción de su video.

En las imágenes se ve cómo vuelca el Buggy ride y da varias vueltas sobre las dunas, quedando sobre un costado.

Afortunadamente, Daniela Rodrice y Juanpa Zurita salieron ilesos de la volcadura; aunque la influencer se rompió una uña.

Además de compartir el video de su desafortunado accidente, Juanpa Zurita compartió en Instagram un collage con fotos junto a Daniela Rodrice.

Con lo que demuestran que, a pesar de su extraño viaje juntos a Marruecos, siguen siendo buenos amigos.

Juanpa Zurita y Daniela Rodrice comparten fotos en Instagram (Instagram/@juanpazurita)

¿Dónde ver “La peor vuelta del mundo”? El reality donde se accidentaron Juanpa Zurita y Daniela Rodrice

El aparatoso accidente de Juanpa Zurita y Daniela Rodrice forma parte del reality “La peor vuelta del mundo”.

Juanpa Zurita invitó a Daniel Rodrice a un viaje a Marruecos, donde pasaron aventuras y una gran experiencia, así como choques culturales.

“La peor vuelta del mundo” ya está disponible en Disney + y cuenta de ocho capítulos donde viajó con ocho personalidades por varios continentes.

Este reality no será el típico que habla de experiencias al rededor del mundo, pues Juanpa Zurita y sus invitados se enfrentarán a la mala suerte, así como las consecuencias de sus pésimas decisiones.

Así como la volcadura sobre la arena con Daniela Rodrice, Juanpa Zurita vivió una serie de calamidades con sus invitados.