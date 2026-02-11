Juanpa Zurita -de 29 años de edad- tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram, pero ni eso le ha facilitado llegar a Hollywood.

La faceta actoral de Juanpa Zurita ha tenido relevancia en las comedias románticas del cine mexicano, pero su sueño es llegar a la meca del cine estadounidense.

Juanpa Zurita no logra llegar a Hollywood a pesar de su esfuerzo

La carrera de Juanpa Zurita ha pasado por diversas etapas, pues inició siendo influencer y posteriormente incursionó en la actuación, así como la conducción.

Actualmente, Juanpa Zurita está promocionando su película “¿Quieres ser mi novia?” y durante una función de prensa, confesó que desea llegar a Hollywood.

“Está muy cañón cumplir la metas que tienes. Me encantaría decirte que no la he hecho en Hollywood porque no lo he intentando, no lo he logrado, no he podido” Juanpa Zurita

Fue así como Juanpa Zurita reveló que ha hecho castings para papeles en películas en Hollywood, pero no ha logrado quedarse.

El influencer reveló que ha avanzado hasta la segunda etapa de selección, pero al final no se queda con los proyectos y eso lo entristece.

“He casteado un chin… para Estados Unidos. He hecho muchos papeles, han dado callbacks, pero aún no le pego” Juanpa Zurita

Juanpa Zurita se quedó a un paso de cumplir su sueño “hollywoodense”

A pesar de ser rechazado en varios castings de proyectos estadounidenses, Juanpa Zurita asegura que sabe manejar el rechazo y no se da por vencido.

Juana Zurita contó que estuvo muy cerca de quedarse en un proyecto de Hollywood, pero al final no se concretó.

El influencer dice que el proyecto del que lo rechazaron era de un director mexicano, pero al final la visión del personaje no empataba con él.

“A veces estás jugando con la visión que tiene la persona que está viendo al personaje, tu actuación puede ser espectacular (…) pero él veía a otra persona” Juanpa Zurita

A pesar de que no ha logrado llegar al mercado estadounidense, Juanpa Zurita asegura que sigue aprendiendo y se ha encontrado con directores que lo ha ayudado a crecer como actor.

Juanpa Zurita rechaza que su físico o acento influyan en que no le den trabajo en Hollywood, pero no pierde la esperanza de forjar una carrera en este ámbito.