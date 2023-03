Juan Soler tuvo una doble expresión transfóbica, una de ellas en pleno programa de Sale el Sol; ahora le recuerdan que confesó zoofilia.

Internet todo lo recuerda y parece ser que a Juan Soler se le olvidó que las expresiones transfóbicas son una total discriminación, ahora se la cobran con recordarle su zoofilia.

El primer comentario transfóbico que el conductor argentino, de 57 años de edad, tuvo fue en Sale el Sol, luego Twitter y ahora le reviven su confesión zoofilica en Miembros Al Aire.

Juan Soler sacó su lado transfóbico en pleno programa de Sale el Sol, el pasado 1 de marzo, cuando Ana María Alvarado -de 54 años de edad- le cuestionó sobre sus amores.

Y aunque no tenía nada que ver, pareciera ser que Juan Soler sintió la necesidad de exponer su lado transfóbico en pleno programa de Imagen TV en la sección ‘Trapitos al Sol’.

Así fue como se vivió la penosa declaración transfóbica de Juan Soler:

“Ana María Alvarado: Confiesa si todas tus parejas se parecen en algo, ya sea físicamente o alguna cualidad.

Juan Soler: Se parecen en el género, son todas mujeres. Esos amores modernos, eso de que mujeres con pene, no me gusta. Esa nueva generación no.

Hay gente que sí le gusta, yo no estoy en la modernidad, nada más.

Ana María Alvarado: ¿a ti te gustan mujeres femeninas?

Juan Soler: No, mujeres que tengan lo suyito desde el nacimiento…”.

Conversación entre Ana María Alvarado y Juan Soler.