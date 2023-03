Paulina Mercado, celosa, le reclamó a Juan Soler por una “amiga” del pasado que diario le ponía una canción.

En el programa ‘Sale el Sol’, Juan Soler recordó cuando vivió un tiempo en Nueva Zelanda, donde trabajó en un bar.

Juan Soler contó que ahí conoció a su “amiga”, quien todos los días le dedicaba la canción ‘The new kid in town’, de The Eagles.

¿Juan Soler quiere boda con Paulina Mercado? Esto dijo la pareja (Agencia México)

Juan Soler frena los celosos reclamos de Paulina Mercado

Con una sonrisa en el rostro, Juan Soler recalcó varias veces que su “amiga” le ponía la canción cuando llegaba a trabajar y siempre se portó muy bien con él.

La reacción del actor ante el recuerdo de su amiga neozelandesa parece haber puesto celosa a Paulina Mercado, actual novia del argentino.

Y es que, la coductora de Sale el Sol le exigió a su pareja que aclarara el tipo de relación que tuvo con esa ‘amiga’ de Nueva Zelanda.

Juan Soler parece haber notado que su anécdota puso verdaderamente celosa a Mercado.

Por eso, el argentino le recordó a su novia que no podía interrogarlo porque la sección estaba a cargo de Ana María Alvarado.

Juan Soler y Paulina Mercado. (YouTube / ImagenTV / Tomada de video)

Juan Soler revela la poderosa razón por la que no tuvo un romance con su “amiga” de Nueva Zelanda

Esto pareció frenar los celos de Paulina Mercado, pero entonces la ex colaboradora de Maxine Woodside insistió en el tema.

Y es que, Ana María Alvarado consideró que tanta amabilidad de la joven podría ser indicio de un amor no confesado.

Entonces, Juan Soler dio un dato clave sobre su “amiga”, que eliminó la posibilidad de algún romance entre los dos.

Juan Soler dijo que su amiga era una indígena maori que tenía como pareja a otra mujer.

Juan Soler, actor. (@juansolervalls)

Entonces, Paulina Mercdo intentó reivindicarse por su episodio de celotipia, afirmando que incluso una lesbiana podría enamorarse de Juan Soler por ser muy encantador.

“Oye, ¿quien no se va a enamorar de Juan Soler, quién no?”, dijo Paulina Mercado. Ante ello, el actor se le quedó mirando fijamente por unos segundos.

Luego, Juan Soler se mostró tentado a besar a su novia, pero al recordar que se encontraba en un programa de televisión, se arrepintió.