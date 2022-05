Juan Soler asegura que no se vuelve a casar: “Es una estupidez”. El actor aseguró que tras su divorcio de Maki Moguilevsk no tiene pensado volver a llegar al altar pues es una lección que ya aprendió.

Aunque se ha mostrado muy feliz con su nueva novia María José Barbaglia, Juan Soler destacó que no piensa en el matrimonio y que por el momento se encuentra disfrutando de esta nueva etapa de su vida.

Tras algunos rumores que señalaban que podría regresar con Maki Moguilevsk, Juan Soler aseguró que aunque siguen teniendo una gran relación, pero su amor se ha transformado y ahora mantienen una gran relación.

A casi cuatro años de haber anunciado su separación de Maki Moguilevsk, Juan Soler se ha mostrado muy contento con su relación con María José Barbaglia.

Aunque en un principio se había negado a presentarla, Juan Soler se ha mostrado más abierto ha hablar de su nueva relación e incluso compartió un video con ella.

Pese a que ha señalado que se encuentra pasando un gran momento tanto a nivel personal como laboral, Juan Soler reveló que no se tiene pensado volver a casarse.

En entrevista para el programa Hoy, Juna Soler sorprendió al revelar que en realidad cree que el matrimonio es una estupidez y un invento arcaico.

Tras su boda con Maki Moguilevsk, Juan Soler destacó que ya aprendió la lección y no piensa volverlo hacer ya que prefiere dejar su nueva relación como está.

“¡No hombre!, jamás me vuelvo a casar, ¡jamás!, porque es una estupidez, es un invento arcaico, una animalada tremenda que bueno, hay que hacerlo porque estamos inducidos por medios, el apellido y ya está, pero ahora ya aprendí la lección”

Aunque ya se encuentra viviendo otra etapa en su vida, Juan Soler destacó que mantiene una gran relación con Maki Moguilevsk y siempre va a ser así.

Juan Soler puntualizó que le tiene un gran amor a Maki Moguilevsk, pero ahora lo vive de otra manera ya que él se encuentra disfrutando de su nueva relación.

“Es una mujer a quien respeto, a quien quiero mucho, pero se cerró una etapa, no es falta de amor, amo profundamente a Maki, pero desde otra tribuna, ya no estoy en eso, tengo una nueva relación, María José, con la que me llevo muy bien”

