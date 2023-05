Juan Osorio es denunciado por violencia familiar por quien fue su pareja en 2006; la primera audiencia se llevó a cabo el 2 de mayo.

La vida amorosa de Juan Osorio ha sido tormentosa en algunas ocasiones, como ocurrió durante su relación con Niurka.

Desde 2021, Juan Osorio -65 años de edad- es pareja de Eva Daniela, a quien le lleva 37 años de diferencia y están comprometidos.

Pero la vida del productor podría dar un giro inesperado, pues una de sus exparejas lo demandó por violencia familiar.

Emireth ‘N’ -Emireth Rivera- acusa a Juan Osorio de agredirla durante su relación, la cual iniciaron en 2006 y finalizó en 2015.

Juan Osorio manifestó que está desconcertado por esta denuncia, pues asegura que nunca agredió a su ex.

“Estoy en ese asunto, como comprenderás no puedo hablar al respecto, hasta que no tenga una resolución (...) ustedes me conocen, yo no soy así”

Juan Osorio