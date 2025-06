Durante un video de Alana Flores en YouTube, Juan Guarnizo, el popular streamer de Twitch, le comentó a la creadora que le da mucho cringe el anime y no lo ve.

Y es que durante una sesión de entrenamiento de box de Alana Flores de 24 años de edad, Juan Guarnizo de Twitch la acompañó y le reveló porqué no ve anime asegurando que le daba cringe.

Durante una sesión de entrenamiento de boxeo revelada en YouTube, Alana Flores quien participará en La Velada del Año 5, estuvo acompañada de Juan Guarnizo de 28 años de edd.

Sin embargo, cuando Alana Flores le preguntó si ya había empezado a ver anime, Juan Guarnizo respondió que no porque le daba mucho cringe.

“Afortunadamente estoy libre de esa mierda. No puedo, me da mucho cringe el anime, un vergo, no sé porqué”

Juan Guarnizo