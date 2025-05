Alana Flores -de 24 años de edad- ha expresado en redes sociales las consecuencias físicas y psicológicas que le ha provocado una foto hecha con inteligencia artificial.

A través de un video, la streamer de Twitch aborda directamente la controversia sobre una imagen íntima falsa generada con inteligencia artificial y desmiente su veracidad.

A través de un video en redes sociales, la streamer, Alana Flores, lanzó un comunicado de frente al acoso recibido por una foto hecha con inteligencia artificial.

En el clip, de un poco más de 3 minutos, Alana Flores expresó el impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida, mencionando que el incidente la llevó a una crisis emocional que requirió atención médica:

“Tuve una consulta en el hospital porque esto es algo que me ha comenzado a repercutir en la salud hasta de manera física.”

Asimismo, confesó que se ha cuestionado si vale la pena continuar con sus proyectos en redes sociales, como su equipo de fútbol (Raniza FC) o su carrera en el boxeo.

“Soy una persona muy sensible. Lo odio y me encanta porque siento demasiado... Pero cuando llegan los días malos, me cuesta mucho levantarme y hay veces en las que solo quiero tirar la toalla”

Alana Flores