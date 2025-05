La influencer de Twitch, Alana Flores -de 24 años de edad- denunció la difusión de una imagen íntima hecha con inteligencia artificial.

De acuerdo a declaraciones de la streamer, anunció su intención de presentar una demanda en contra del responsable de crear y difundir la imagen.

A través de redes sociales, ha comenzado a circular una foto de la influencer, Alana Flores, en una situación comprometedora.

Según sus declaraciones, esta imagen fue creada utilizando técnicas de deepfake, un tipo de tecnología de inteligencia artificial que permite generar contenido visual o audiovisual falso.

La foto en cuestión la mostraba en una situación íntima, lo que generó un impacto significativo en su reputación.

La imagen se viralizó rápidamente en X y en otras plataformas, lo que llevó a un debate entre los usuarios sobre su autenticidad.

Alana Flores tomará acciones legales contra el responsable, argumentando que la difusión del contenido es un ataque a su privacidad y reputación.

No es real. Y si voy a buscar demandar.

Alana Flores señaló a un usuario de X -antes Twitter- identificado como “chainsant1″, como el presunto responsable de iniciar la difusión de la imagen falsa.

Este usuario habría publicado el contenido antes de eliminar su cuenta.

La influencer podría ampararse en leyes como la Ley Olimpia, que sanciona la difusión de contenido sexual sin consentimiento, o el daño moral.

En un video, de aproximadamente tres minutos de duración, Alana Flores lee un comunicado rompiendo el silencio sobre la controversial foto.

Alana Flores expresó el impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida, mencionando que el incidente la llevó a una crisis emocional que requirió atención médica:

“Ayer tuve una consulta en el hospital, porque esto es algo que me ha comenzado a repercutir en la salud hasta de manera física.”

Asimismo, la influencer afirma y aclara, la imagen es un deepfake; un tipo de tecnología de inteligencia artificial que altera imágenes para que parezcan auténticas.

El caso ha reavivado el debate sobre los deepfakes y la violencia digital, especialmente contra mujeres.

“Es una imagen que no soy yo; es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada, porque esa imagen no es real. Nunca me la tomaron y nunca pasó.”

Alana Flores