Ibai Llanos de Twitch, reveló que creará su propio equipo de fútbol, con el cual pretende llegar a la Champions League.

A través de sus redes sociales, Ibai Llanos de 30 años de edad, streamer de Twitch, reveló sus planes para crear un equipo de fútbol.

Ibai Llanos creará su propio equipo de fútbol y empezará en la clasificación más baja

Ibai Llanos sorprendió a todos sus fans y seguidores en redes sociales al revelar sus planes de crear su propio equipo de fútbol.

Jugadores y staff que queráis venir: ofrezco buenas condiciones y entrenamientos divertidos.



Única condición obligatoria: el delantero soy yo y chuto los penaltis.



Hagamos historia quedando decimosextos en cuarta catalana 🔥🔥🔥🐐 — Ibai (@IbaiLlanos) May 28, 2025

“Voy a crear mi propio equipo de fútbol 11 real. Vamos a empezar en la categoría de España y vamos a intentar ascender con el paso de los años hasta donde lleguemos” Ibai Llanos

Ante el anuncio de Ibai Llanos y sus intenciones de crear un equipo de fútbol, hizo un llamado a sus seguidores y fans.

Pues el streamer de Twitch aseguró que le gustaría que formaran parte de él, ya fueran jugadores profesionales o no, pues necesitaba de 20 jugadores más el staff.

Ibai Llanos se pregunta si su equipo podrá llegar a la Champions League

Ibai Llanos sorprendió a sus fans y seguidores al revelar su próximo proyecto: crear un equipo de fútbol real.

Y es que de acuerdo con Ibai Llanos, comenzará en la liga más baja del fútbol español para ir ascendiendo con el tiempo.

No obstante, Ibai Llanos es realista y aunque no cree que lleguen a estar en la Champions League, él no pierde la esperanza:

“¿Llegaremos a la Champions League dentro de 15 años? Lo dudo” Ibai Llanos

Asimismo, dentro del video que subió Ibai Llanos a sus redes sociales, pidió ayuda a sus fans y seguidores.

Pues el creador de contenido dijo en el video que colocó en sus redes sociales, preguntó por quienes les interesaría estar en su equipo.

Sino que, además Ibai Llanos pidió sugerencias para un nombre y así poder formalizar la creación de su nuevo equipo de fútbol real.

De acuerdo con Ibai Llanos, este mismo año su equipo de fútbol comenzará a competir, por lo que pidió el apoyo de su comunidad.