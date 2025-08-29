Norma Piña habría intervenido en el caso de Juan Collado, ex abogado de Enrique Peña Nieto, antes de su salida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); te damos todos los detalles.

Juan Collado Mocelo fue acusado en 2019 por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero interpuso recursos legales.

En uno de los últimos actos que realizó Norma Piña como presidenta de la SCJN, la ministra intervino en el caso de Juan Collado y lo blindó para que no enfrente la justicia por los delitos cometidos.

Juan Collado (Francisco Rodríguez / cuartoscuro)

Norma Piña desechó recurso en favor de Juan Collado antes de su salida de la SCJN

La ministra Norma Piña desechó un recurso legal en la SCJN que mantenía viva la acusación de fraude contra Juan Collado por las operaciones realizadas para recuperar 40 millones de euros en Andorra.

El recurso legal contra Juan Collado fue interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero Norma Piña declaró que no tiene relevancia constitucional, por lo que desechó el recurso en favor del abogado.

“Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigentes” Norma Piña

De acuerdo con la información, el acuerdo sobre el caso de Juan Collado fue firmado por Norma Piña el pasado 20 de agosto y notificado este jueves 28 de agosto, antes de dejar la SCJN.

Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Norma Piña blindó a Juan Collado antes de su salida de la SCJN; esta fue la resolución

Justo antes de dejar la presidencia de la SCJN, Norma Piña declaró la resolución del caso del abogado Juan Collado como “inapelable”, por lo que blindó al abogado y frenó los recursos en su contra.

Los argumentos a favor de Juan Collado señalaban que la UIF no podía presentar un amparo contra la liberación del abogado, pues solo las personas morales pueden interponer este recurso legal.